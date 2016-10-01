عاجل: الملك محمد السادس يحل اليوم بإفريقيا

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' في خبر سابق، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس ، يقوم ابتداء من اليوم الثلاثاء بزيارات رسمية إلى كل من جمهورية رواندا وجمهورية

شوف تيفي:و م ع

كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" في خبر سابق، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس ، يقوم ابتداء من اليوم الثلاثاء بزيارات رسمية إلى كل من جمهورية رواندا وجمهورية تنزانيا وجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية.