عاجل: الملك محمد السادس يحل اليوم بإفريقيا

شوف تيفي:و م ع
كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" في خبر سابق، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس ، يقوم ابتداء من اليوم الثلاثاء بزيارات رسمية إلى كل من جمهورية رواندا وجمهورية تنزانيا وجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية.
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