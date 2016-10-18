حسن بنعدي أول زعيم للبام يظهر بـ''لوك'' شبابي لافت.. ولسان حاله يقول ''الشباب فالقلب''

بعدما خبت حمى الانتخابات، وما أفرزته من فسيفساء داخل الرقعة السياسية، آثر حسن بنعدي أول أمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة أن يتحرر من بذلته الرسمية، والتحرك بلباس شبابي لافت للانتباه.

شوف تيفي



بعدما خبت حمى الانتخابات، وما أفرزته من فسيفساء داخل الرقعة السياسية، آثر حسن بنعدي أول أمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة أن يتحرر من بذلته الرسمية، والتحرك بلباس شبابي لافت للانتباه.

ويبدو بنعدي من خلال هذه الصورة التي التقطتها له عدسة "شوف تيفي" اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري بمحطة الرباط أكدال أكثر تشبثا بالمعاصرة منها بالأصالة، على الأقل من خلال "اللوك".. حيث أثار أن يلبس "فيست" فاتحة ذات لون أزرق سماوي فاتح وسروال جينز "بلوبيترول" وحذاء رياضي مع نظارة شمسية.. في حين يحمل في يده كيسا مميزا بعلامة لماركة عالمية شهيرة "ديال المونادا".. ربما للانتعاش في عز هذا الحر السياسي الفتوح على تحالفات ساخنة. لكن الميساج الذي أرسله بنعدي من خلال هذه الصور: هو الشباب في القلب.."إيوا بالصحة أبا بنعدي".