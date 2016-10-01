عاجل..شخص هاجم رجل شرطة وحاول سرقة مسدسه الوظيفي ببني ملال.. وهذه هي التفاصيل

شهدت مدينة بني ملال قبل قليل، حادثا خطيرا، وقعت فصوله على مستوى شارع الجيش الملكي، حيث هاجم شخص رجل شرطة وحاول انتزاع المسدس الوظيفي الخاص به.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة بني ملال قبل قليل، حادثا خطيرا، وقعت فصوله على مستوى شارع الجيش الملكي، حيث هاجم شخص رجل شرطة وحاول انتزاع المسدس الوظيفي الخاص به.

وحسب مصادر محلية فإن المعني بالأمر دخل في مشادات كلامية سلاحه الوظيفي، إلا أن الشرطي استطاع وبصعوبة شل حركة هذا المهاجم.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الشرطي قام بتصفيد هذا الشخص الذي كان في حالة غير طبيعية ونقله إلى مخفر الشرطة، حيت تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بعد التحقيق الأولي معه.