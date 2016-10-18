انفراد وبالصور.. بعد 23 سنة من الفراق.. .شاهد كيف تعاملت لطيفة رأفت بعد التقائها بطليقها الأول لأول مرة

شوف تيفي:ماريا جعدود
بعد فراق دام حوالي 23 سنة، التقت الفنانة والمطربة المغربية لطيفة رأفت بطليقها الأول محمد حميد العلوي بمسرح محمد الخامس بالرباط يوم أمس الاثنين.
و لبت لطيفة رأفت دعوة طليقها لحفل أقامه في إطار مسابقة لفائدة الأطفال الموهوبين ،حيث حضرت بكامل أناقتها كالمعتاد.
و قد عبرت لطيفة، حسب ما عاينته "شوف تيفي"، عن سعادتها بلقائها أول زوج لها و الذي كان من بين مشجعيها في مسيرتها الفنية بعد عِشرة دامت لأزيد من 9 سنوات.
و تقديرا منها لزوجها السابق، قامت سلطانة الطرب المغربي، بتقبيل رأس محمد حميد العلوي بحضور زوجته الفنانة المغربية إيمان الوادي.
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