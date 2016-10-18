انفراد وبالصور.. بعد 23 سنة من الفراق.. .شاهد كيف تعاملت لطيفة رأفت بعد التقائها بطليقها الأول لأول مرة

بعد فراق دام حوالي 23 سنة، التقت الفنانة والمطربة المغربية لطيفة رأفت بطليقها الأول محمد حميد العلوي بمسرح محمد الخامس بالرباط يوم أمس الاثنين.

شوف تيفي:ماريا جعدود

بعد فراق دام حوالي 23 سنة، التقت الفنانة والمطربة المغربية لطيفة رأفت بطليقها الأول محمد حميد العلوي بمسرح محمد الخامس بالرباط يوم أمس الاثنين.

و لبت لطيفة رأفت دعوة طليقها لحفل أقامه في إطار مسابقة لفائدة الأطفال الموهوبين ،حيث حضرت بكامل أناقتها كالمعتاد.

و قد عبرت لطيفة، حسب ما عاينته "شوف تيفي"، عن سعادتها بلقائها أول زوج لها و الذي كان من بين مشجعيها في مسيرتها الفنية بعد عِشرة دامت لأزيد من 9 سنوات.

و تقديرا منها لزوجها السابق، قامت سلطانة الطرب المغربي، بتقبيل رأس محمد حميد العلوي بحضور زوجته الفنانة المغربية إيمان الوادي.