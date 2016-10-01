حالة إنسانية.. المغربية رانيا البالغة من العمر 10 سنوات هي خامس حالة مصابة بمرض خبيث في العالم

تعاني الطفلة رانيا (10 سنوات) من مرض السرطان النادر يسمى le mésothéliome الذي يصاب به في غالب الأحيان عمال المناجم وكبار السن، وتعتبر حالتها من الحالات النادرة، إذ تعتبر الحالة الخامسة في العالم، والأولى

شوف تيفي

تعاني الطفلة رانيا (10 سنوات) من مرض السرطان النادر يسمى le mésothéliome الذي يصاب به في غالب الأحيان عمال المناجم وكبار السن، وتعتبر حالتها من الحالات النادرة، إذ تعتبر الحالة الخامسة في العالم، والأولى في المغرب بعدما أصيبت بهذا المرض الخبيث الذي يتطلب إجراء عملية جراحية عاجلة بفرنسا بمبلغ يصل إلى حوالي 45 مليون سنتيم.

وقد تلقت مؤخرا دعما من عامل إقليم آسفي (50 ألف درهم)، كبادرة إنسانية تسعى مساعدة أسرة الطفلة على جمع المبلغ اللازم للعلاج، وهو ما جعل الفتاة تطلب التدخل من جلالة الملك عبر شريط فيديو.