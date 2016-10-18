صادم..بعد الخطاب الملكي الذي أوصى من خلاله الملك بتقريب الإدارة من المواطن هذا ما وقع بمقاطعة المعاريف ..(صور حصرية)

شوف تيفي:م غ
استياء كبير ذاك الذي شهدته مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، لمواطنين احتجوا بعد تسجيل فوضى كبيرة في قسم تصحيح الإمضاءات بالملحقة ذاتها
و توصلت "شوف تيفي"، بصور تبين سخط و غضب مجموعة من المغاربة الذين اشتكوا من ضعف الخدمة المقدمة في هذه الملحقة و التي تقع على مستوى أرقى الأحياء بمدينة الدار البيضاء.
و تأتي احتجاجات المواطنين المغاربة، مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان يوم الجمعة و الذي أعطى فيه الملك محمد السادس تعليماته الصارمة بتقريب الإدارة من المواطن.
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