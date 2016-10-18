صادم..بعد الخطاب الملكي الذي أوصى من خلاله الملك بتقريب الإدارة من المواطن هذا ما وقع بمقاطعة المعاريف ..(صور حصرية)

استياء كبير ذاك الذي شهدته مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، لمواطنين احتجوا بعد تسجيل فوضى كبيرة في قسم تصحيح الإمضاءات بالملحقة ذاتها

شوف تيفي:م غ

استياء كبير ذاك الذي شهدته مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، لمواطنين احتجوا بعد تسجيل فوضى كبيرة في قسم تصحيح الإمضاءات بالملحقة ذاتها



و توصلت "شوف تيفي"، بصور تبين سخط و غضب مجموعة من المغاربة الذين اشتكوا من ضعف الخدمة المقدمة في هذه الملحقة و التي تقع على مستوى أرقى الأحياء بمدينة الدار البيضاء.



و تأتي احتجاجات المواطنين المغاربة، مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان يوم الجمعة و الذي أعطى فيه الملك محمد السادس تعليماته الصارمة بتقريب الإدارة من المواطن.

