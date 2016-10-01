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وفاة دركي في حادثة سير خطيرة نواحي كلميم و هذه التفاصيل
بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 11:38 وفاة دركي في حادثة سير خطيرة نواحي كلميم و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق
وفاة دركي في حادثة سير خطيرة نواحي كلميم و هذه التفاصيل
لا زالت حرب الطرق مستمرة ببلادنا، حيث لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح وُصفت بالبليغة، في حادثة سير وقعت أمس الاثنين على مستوى الجماعة القروية أباينو قيادة القصابي بنواحي كلميم.

شوف تيفي:و م ع
لا زالت حرب الطرق مستمرة ببلادنا، حيث لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح وُصفت بالبليغة، في حادثة سير وقعت أمس الاثنين على مستوى الجماعة القروية أباينو قيادة القصابي بنواحي كلميم.

وحسب السلطات المحلية فإن هذه الحادثة، التي وقعت بالطريق الإقليمية رقم 12 بالنقطة الكيلومترية 49 الرابطة بين كلميم وسيدي إفني، نجمت عن انقلاب سيارة كان على متنها شخصان وأسفرت عن مصرع أحدهما (ح.أ ، دركي)، وإصابة الآخر (م. ب) بجروح خطيرة.

وفور إشعارها، انتقلت عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي إلى مكان وقوع الحادثة، حيث تم نقل الشخص المصاب إلى المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم، فيما تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى ذاته.


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