فيديو صادم..عملية تحرش جنسي على المباشر.. شيباني بولحية تحرش بسيدة وحاول اغتصابها بالدريوش..وها شنو وقع

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق لمحاولة اغتصاب سيدة نواحي منطقة ميضار بإقليم الدريوش من طرف شخص مسن بالقرب من منزلها.

"شوف تيفي"



تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق لمحاولة اغتصاب سيدة نواحي منطقة ميضار بإقليم الدريوش من طرف شخص مسن بالقرب من منزلها.

ويظهر هذا الفيديو الصادم، لحظة محاولة المسن الملتحي تقبيل السيدة التي قيل بأنها متزوجة، قبل أن تقوم بمهاجمته وانهالت عليه بالضرب بواسطة عصا، موجهة له الإهانة باللهجة الريفية، وهو الأمر الذي دفع به إلى مقاومتها وطلب المغفرة منها.

وأوضحت الصفحات التي تداولت هذا الفيديو، بأن الطريقة التي تم بها تصوير الفيديو، يؤكد بأن الأمر كان مخططا له للإيقاع بالمسن الذي وقع في الفخ وتم توثيق لحظة تحرشه بالسيدة أمام أطفالها.





