هذا ما قرره حزب الاستقلال مباشرة بعد لقائه الأول مع رئيس الحكومة حول تشكيلة الحكومة المقبلة

مباشرة بعد الأجواء الإيجابية التي ميزت لقاء حزب الاستقلال برئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في إطار تشكيل الحكومة المقبلة ،قرر الحزب بقيادة أمينه العام حميد شباط، دعوة مجلسه الوطني للانعقاد في دورة

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مباشرة بعد الأجواء الإيجابية التي ميزت لقاء حزب الاستقلال برئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في إطار تشكيل الحكومة المقبلة ،قرر الحزب بقيادة أمينه العام حميد شباط، دعوة مجلسه الوطني للانعقاد في دورة إستثنائية وذلك يوم السبت 22 أكتوبر الجاري.

و كان حزب الاستقلال قد اختار أمس بالرباط، الاصطفاف في جبهة الأحزاب الوطنية الديمقراطية، صيانة للتراكمات التي عرفها المغرب.

وفي هذا الصدد ثمن أعضاء اللجنة التنفيذية من خلال بلاغ صادر عن الحزب اليوم الثلاثاء، مبادرة حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال و إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدعوة قيادتي الحزبين لاجتماع مشترك "من أجل بحث آخر التطورات التي تعرفها بلادنا، في إطار المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية التي أضحت تحكم المشهد الانتخابي بالمغرب، واقتناع الحزبين بالعمل المشترك الذي يعتبر أساسيا ومهما لتحصين البلاد وحماية الاختيار الديمقراطي من كل المخاطر" .

وأشار اعضاء اللجنة التنفيذية إلى أن لقاء قيادتي الحزبين الذي انعقد امس شكل فرصة للتأكيد على تطابق وجهات نظر الحزبين بخصوص عدد من القضايا الراهنة.

من جانب آخر ثمن حزب الاستقلال عاليا مضامين الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، والذي أكد فيه جلالته على أهمية التعددية السياسية في المغرب.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن المواقف الرسمية للحزب يعبر عنها الأمين العام و الناطق الرسمي باسم الحزب.