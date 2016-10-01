هذا ما قررته إدارة الحموشي تجنبا لأي غضبة ملكية

حرك الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة بالبرلمان، مسؤولين بالدار البيضاء، إذ عقدت اجتماعات غير مسبوقة لكل من والي جهة الدار البيضاء ومدير مديرية الجمارك، إضافة إلى اجتماع عقده

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حرك الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة بالبرلمان، مسؤولين بالدار البيضاء، إذ عقدت اجتماعات غير مسبوقة لكل من والي جهة الدار البيضاء ومدير مديرية الجمارك، إضافة إلى اجتماع عقده والي الأمن بالبيضاء بمسؤولين أمنيين بعد أن تم التشديد خلال الاجتماعات على أن الخطاب رسالة مباشرة لتحمل المسؤوليات في مجال إصلاح المرفق العمومي وتقريب الإدارة من المواطنين.

وعلمت يومية المساء حسب ما نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن أول التفاعلات بدأت من ولاية أمن الدار البيضاء التي شهدت تغييرات غير مسبوقة، إذ أقدمت ولاية الأمن على إحداث تغييرات واسعة النطاق بين موظفي أمن البيضاء و المحمدية شملت مصلحة حوادث السير و الشرطة القضائية و المصلحة الإدارية حيث تم نقل عناصر من ابن مسيك إلى عين الشق و من الحي الحسني إلى المحمدية و من المحمدية إلى مدينة الدار البيضاء.



