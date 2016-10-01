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بالفيديو.. نايضة في السعودية: سعودي لبس حوايج العيالات ودار الماكياج..وها شنو وقع ليه
بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 10:48 بالفيديو.. نايضة في السعودية: سعودي لبس حوايج العيالات ودار الماكياج..وها شنو وقع ليه | دولي
بالفيديو.. نايضة في السعودية: سعودي لبس حوايج العيالات ودار الماكياج..وها شنو وقع ليه
ألقت شرطة القصيم بالسعودية، أمس الاثنين، القبض على أحد مشاهير تطبيق ''سناب شات''، والذي اعتاد الظهور عبر مقاطع الفيديو وهو يتشبه بالنساء ، ويضع ''الماكياج'' ويرتدي الملابس النسائية.

"شوف تيفي"

 ألقت شرطة القصيم بالسعودية، أمس الاثنين، القبض على أحد مشاهير تطبيق "سناب شات"، والذي اعتاد الظهور عبر مقاطع الفيديو وهو يتشبه بالنساء ، ويضع "الماكياج" ويرتدي الملابس النسائية.

 وحسب موقع "سبق" السعودي فقد جاءت عملية القبض على هذا الشخص بعد مطالبات المواطنين الجهات المختصة بإيقافه ، نظراً لظهوره في عدد من المقاطع بشكل غير لائق وتصرفات مسيئة للذوق العام .

و قال المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني للموقع السعودي "إنه ومن خلال رصد ومتابعة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد تم ضبط أحد مستخدمي تلك المواقع لقيامه بنشر وإنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة" ، مضيفا "اتخذت بحقه الإجراءات الأولية اللازمة ، وجرى إيداعه مركز الشرطة المختص ، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام".

وأثار الموقوف ضجة بالسعودية وبالتحديد بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء سعوديون هاشتاغ " #القبض_علي_عبود_بريده" وهو الأمر الذي دفع بالسلطات السعودية إلى اعتقاله.

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المغرب شوف تيفي مشاهير الفيديو الماكياج النساء الملابس النسائية

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