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بالفيديو: مذيعة مصرية تطلق النار على السيسي وتتنبأ برد قوي من المغرب لهذا السبب
بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 10:41 بالفيديو: مذيعة مصرية تطلق النار على السيسي وتتنبأ برد قوي من المغرب لهذا السبب | صحافة
بالفيديو: مذيعة مصرية تطلق النار على السيسي وتتنبأ برد قوي من المغرب لهذا السبب
مازالت قضية استقبال وفد الجمهورية الوهمية من طرف مصر تثير جدلا واسعا داخل المنظومة الإعلامية المصرية، حيث قالت مقدمة برنامج ''تصريح موت'' أن عبد الفتاح السيسي وضع الشعب في دائرة كره رهيبة جدا وفي

شوف تيفي

مازالت قضية استقبال وفد الجمهورية الوهمية من طرف مصر تثير جدلا واسعا داخل المنظومة الإعلامية المصرية، حيث قالت مقدمة برنامج "تصريح موت" أن عبد الفتاح السيسي وضع الشعب في دائرة كره رهيبة جدا وفي النهاية خسر حتى مؤيديه والسبب هو فشله السياسي في كل شيء".

وكشفت نفس المذيعة أنه من المنتظر أن يكون هناك رد قوي للمغرب يليق بهذا الموقف بعد استفزازه بسبب دعوة وفد الجمهورية الوهمية بمناسبة مرور 150 سنة على تأسيس البرلمان المصري، والذي تم صرف 25 مليون جنيه على هذه المناسبة التي رفض الشعب المصري تنظيمها لأنه يعيش ظروف مزرية جدا ويقترب من انتشار المجاعة بسبب الارتفاع المهول للأسعار فضلا عن ندرة الأرز الأكلة الشهيرة لدى المصريين وانقراض السكر وحتى لو وجد يباع بضعف ثمنه ثلاثة مرات.

وأضافت المذيعة أن عبد الفتاح السيسي يدعم هذه الجبهة الانفصالية والوهمية بالإضافة إلى الجزائر وبعض الدول، وأن الرئيس المصري الذي يحكم مصر بعد انقلاب على رئيسه السابق محمد مرسي يسعى للتفرقة وخسر علاقته مع الذين يعطونه الأرز في إشارة إلى السعودية والكويت.

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مذيعة مصرية تطلق النار على السيسي وتتنبأ برد قوي من المغرب لهذا السبب

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