مؤلم وبالصور.. سيارة إسعاف ترفض نقل طفلة تعرضت لحادث خطير بمارتيل

"شوف تيفي"
في مشهد مؤلم هز النفوس، رفضت سيارة إسعاف ليلة أمس الاثنين، بمارتيل، نقل طفلة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، عقب تعرضتها لحادثة سير.
وحسب مصادر من مارتيل فإن سيارة خفيفة، دهست الطفلة التي كانت تحاول تجاوز الشارع، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة.
وأضافت المصادر ذاتها أن سيارة الإسعاف التابعة لبلدية مارتيل، رفضت نقل الطفلة وتركتها في مكانها تتألم لأكثر من النصف ساعة، معللة هذا القرار بضرورة حضور المصالح الأمنية إلى عين المكان
للقيام بالمعاينة حتى يتم نقلها صوب المستشفى.
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