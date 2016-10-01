إطلاق ''القرطاس'' على مغربية بسبتة المحتلة

تعرضت شابة في مقتبل العمر لإطلاق رصاص على مستوى الساق، من طرف شخصين لم يتم التعرف عليهما بسبتة المحتلة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن تفاصيل الحادث.

شوف تيفي

تعرضت شابة في مقتبل العمر لإطلاق رصاص على مستوى الساق، من طرف شخصين لم يتم التعرف عليهما بسبتة المحتلة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن تفاصيل الحادث.

و حسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، تمت عملية إطلاق النار في الساعات الأولى من صباح الاثنين حينما اعترض شخصان على متن دراجة نارية سبيل شابة كانت قد غادرت للتو منزل صديقة لها بنفس الحي و هي في طريقها لمنزلها الذي لا يبعد كثيرا عن منزل صديقتها.