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فيديو خطير..لص يهاجم مسنا ويشرمله بواسطة سيف بطنجة
بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 09:30 فيديو خطير..لص يهاجم مسنا ويشرمله بواسطة سيف بطنجة | حوادث و حقوق
فيديو خطير..لص يهاجم مسنا ويشرمله بواسطة سيف بطنجة
تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خطير، يُظهر لصاً يهاجم مسنا داخل محله التجاري من أجل سرقته.

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خطير، يُظهر لصاً يهاجم مسنا داخل محله التجاري من أجل سرقته.

وحسب متداولي هذا الفيديو، فإن تفاصيله وقعت أخيرا بمدينة طنجة، إذ يبين فظاعة الهجوم المسلح الذي تعرض له الضحية بعد أن تلقى
مجموعة من الطعنات بواسطة سيف.

جدير بالذكر أن مدينة طنجة،عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاع معدلات الجريمة،وخاصة الأحياء الشعبية مثل بني مكادة وبنديدان.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طنجة بني مكادة المحل التجاري المسلح الهجوم الضحية

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