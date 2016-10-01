فيديو خطير..لص يهاجم مسنا ويشرمله بواسطة سيف بطنجة

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خطير، يُظهر لصاً يهاجم مسنا داخل محله التجاري من أجل سرقته.

"شوف تيفي"



تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خطير، يُظهر لصاً يهاجم مسنا داخل محله التجاري من أجل سرقته.

وحسب متداولي هذا الفيديو، فإن تفاصيله وقعت أخيرا بمدينة طنجة، إذ يبين فظاعة الهجوم المسلح الذي تعرض له الضحية بعد أن تلقى

مجموعة من الطعنات بواسطة سيف.

جدير بالذكر أن مدينة طنجة،عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاع معدلات الجريمة،وخاصة الأحياء الشعبية مثل بني مكادة وبنديدان.