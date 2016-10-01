بعد قرار الغرامة..الحبس لكل مستخدم سامسونغ نوت7

بعد قرار السلطات الأمريكية حظر وجوده على متن الطائرات،كشفت سلطات النقل الأمريكية،إن عقوبة سجنية تصل إلى 10 سنوات تنتظر كل من خالف قانون حظر هاتف سامسونغ غالاكسي نوت7.

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بعد قرار السلطات الأمريكية حظر وجوده على متن الطائرات،كشفت سلطات النقل الأمريكية،إن عقوبة سجنية تصل إلى 10 سنوات تنتظر كل من خالف قانون حظر هاتف سامسونغ غالاكسي نوت7.

وقالت وسائل إعلام أمريكية ،أن سلطات النقل الأمريكية أرفقت الحظر، بغرامات مالية وعقوبة السجن، ضد كل من يتحدى القرار.

وكان حظر المنع قد أفاد أن عقوبة المخالفين الذين يحملون هواتفهم من طراز غالاكسي نوت 7، تتمثل في دفع غرامة بـ 179.933 ألف دولار، عن كل

مخالفة، وصولاً إلى السجن 10 سنوات ضد المخالفين