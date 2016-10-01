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النمسا تقرر محو آخر آثار ''أدولف هيتلر''
بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 06:30 النمسا تقرر محو آخر آثار أدولف هيتلر | دولي
النمسا تقرر محو آخر آثار ''أدولف هيتلر''
أعلن وزير الداخلية النمساوي أنه سيتم هدم المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر في شمال النمسا لتشييد مبنى جديد مكانه، لوضع حد لمعركة قضائية مستمرة منذ سنوات بشأن مصير هذا الموقع.

شوف تيفي

أعلن وزير الداخلية النمساوي أنه سيتم هدم المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر في شمال النمسا لتشييد مبنى جديد مكانه، لوضع حد لمعركة قضائية مستمرة منذ سنوات بشأن مصير هذا الموقع.

وقال الوزير فولفغانغ سوبوتكا لصحيفة "دي بريسي" النمساوية أنه "سيتم هدم منزل هتلر، الذي ولد فيه في 20 أبريل عام 1889، وأن لجنة خبراء تضم مؤرخين ومسؤولين ورئيس المنظمة اليهودية الرئيسية في النمسا أوصت بإجراء "إعادة ترتيب معمارية كاملة"، وهو ما سيمكن أيضا من تفادي أي استعمال للاجئين لهذه البناية.

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النمسا تقرر محو آخر آثار أدولف هيتلر

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