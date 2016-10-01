رجال الحموشي يوقفون متحرش بسائحة أجنبية تحت التهديد بالسلاح الأبيض..و هذه تفاصيل الواقعة

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر الأمن بمفوضية الشرطة بمدينة أصيلا تمكنت، زوال اليوم الاثنين، من توقيف شخص، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة التحرش الجنسي بسائحة أجنبية،

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أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر الأمن بمفوضية الشرطة بمدينة أصيلا تمكنت، زوال اليوم الاثنين، من توقيف شخص، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة التحرش الجنسي بسائحة أجنبية، وذلك تحت التهديد باستعمال العنف.

وحسب بلاغ للمديرية العامة فإن المشتبه فيه، البالغ من العمر 34 سنة، كان قد تحرش بسائحة من جنسية صينية وعرضها للعنف أثناء تواجدها بشاطئ المدينة رفقة صديقتها من جنسية نيوزيلندية، مما تسبب لها في خدوش بسيطة، تلقت على إثرها العلاجات الضرورية بالمستشفى.

وأضاف البلاغ أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك للبحث معه حول ظروف وملابسات هذه القضية.





