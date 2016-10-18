بالفيديو..حسناء عربية تخلق الجدل في مسابقة ملكة جمال الأرض العالمية بهذا القرار

خلقت حسنار عراقية مشاركة في مسابقة ملكة جمال الأرض الدولية،الجدل بعد ظهورها مرتدية فستانا عاريا بلا أكمام، في استعراض ثياب السباحة، خلافا لباقي المتسابقات اللواتي ارتدين كالمعتاد في مثل هذا

شوف تيفي:وكالات

خلقت حسنار عراقية مشاركة في مسابقة ملكة جمال الأرض الدولية،الجدل بعد ظهورها مرتدية فستانا عاريا بلا أكمام، في استعراض ثياب السباحة، خلافا لباقي المتسابقات اللواتي ارتدين كالمعتاد في مثل هذا النوع من مسابقات الجمال العالمية "البيكيني".

أثارت العراقية سوزان عامر الجدل في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق بعد ظهورها مرتدية فستانا خلال مسابقة ملكة جمال الأرض عند استعراض ثياب السباحة، خلافا لباقي المتسابقات.

وتعالت الأصوات المعارضة للشابة لظهورها وهي ترتدي فستانا "جريئا" كما وصفوه، وهو ما يعد شيئا مرفوضا في مجتمع محافظ مثل المجتمع العراقي، فيما اندفع البعض للدفاع عن سوزان وشجعوها للاستمرار في المسابقة لتكون نموذجا للفتاة التي تتحدى تقاليد "المجتمع الذكوري" المتشددة، حسب وصفهم.