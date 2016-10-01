 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..حسناء عربية تخلق الجدل في مسابقة ملكة جمال الأرض العالمية بهذا القرار | منوعات

بالفيديو..حسناء عربية تخلق الجدل في مسابقة ملكة جمال الأرض العالمية بهذا القرار

هيلاري كلينتون تتقدم على دونالد ترامب ب50 نقطة لدى الناخبين من أصول إسبانية | دولي

هيلاري كلينتون تتقدم على دونالد ترامب ب50 نقطة لدى الناخبين من أصول إسبانية

عاجل ..الأمم المتحدة تعلن بدء هدنة في اليمن اعتبارا من الخميس ولمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد | دولي

عاجل ..الأمم المتحدة تعلن بدء هدنة في اليمن اعتبارا من الخميس ولمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد

خبر سار..السعودية تقرر إلغاء رسوم تأشيرات الحج و العمرة | بوليتيك

خبر سار..السعودية تقرر إلغاء رسوم تأشيرات الحج و العمرة

عاجل: الخطوط الملكية المغربية في إضراب لمدة 48 ساعة و ها علاش | اقتصاد

عاجل: الخطوط الملكية المغربية في إضراب لمدة 48 ساعة و ها علاش

بعد المختل العقلي..اعتقال سمسار كريمات اعترض الموكب الملكي بالبيضاء | بوليتيك

بعد المختل العقلي..اعتقال ''سمسار كريمات'' اعترض الموكب الملكي بالبيضاء

بالفيديو.. معركة خطيرة داخل مول مدنية طنجة | حوادث و حقوق

بالفيديو.. معركة خطيرة داخل "مول " مدنية طنجة

مثير..تعرف على البلدان التي تضم سكانا أكثر تعاطفا و أكثر قسوة من بينهم بلد عربي | دولي

مثير..تعرف على البلدان التي تضم سكانا أكثر تعاطفا و أكثر قسوة من بينهم بلد عربي

مجلس المستشارين يؤكد عدم تحمله مسؤولية تعطيل أشغاله بسبب مشاورات تشكيل الحكومة | بوليتيك

مجلس المستشارين يؤكد عدم تحمله مسؤولية تعطيل أشغاله بسبب مشاورات تشكيل الحكومة

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

عاجل ..الأمم المتحدة تعلن بدء هدنة في اليمن اعتبارا من الخميس ولمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد
بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 01:47 عاجل ..الأمم المتحدة تعلن بدء هدنة في اليمن اعتبارا من الخميس ولمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد | دولي
عاجل ..الأمم المتحدة تعلن بدء هدنة في اليمن اعتبارا من الخميس ولمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد
أعلنت الامم المتحدة ليل الاثنين الثلاثاء ان وقفا لاطلاق النار في كل انحاء اليمن سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فجر الخميس ولمدة 72 ساعة قابلة للتجديد.

شوف تيفي

أعلنت الامم المتحدة ليل الاثنين الثلاثاء ان وقفا لاطلاق النار في كل انحاء اليمن سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فجر الخميس ولمدة 72 ساعة قابلة للتجديد.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد شيخ احمد أن "وقف الاعمال القتالية في اليمن سيسري اعتبارا من الساعة 23:59 مساء 19 أكتوبر 2016 بتوقيت اليمن لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد"، مؤكدا انه تلقى "تأكيدات من كافة الأطراف اليمنية بالتزامها بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية"

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اليمن وقف إطلاق النار .

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هيلاري كلينتون تتقدم على دونالد ترامب ب50 نقطة لدى الناخبين من أصول إسبانية | دولي

هيلاري كلينتون تتقدم على دونالد ترامب ب50 نقطة لدى الناخبين من أصول إسبانية

مثير..تعرف على البلدان التي تضم سكانا أكثر تعاطفا و أكثر قسوة من بينهم بلد عربي | دولي

مثير..تعرف على البلدان التي تضم سكانا أكثر تعاطفا و أكثر قسوة من بينهم بلد عربي

السجن لنجمة الواقع كيم كاردايشيان بعد حادث سرقتها بباريس | دولي

السجن لنجمة الواقع كيم كاردايشيان بعد حادث سرقتها بباريس

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بمصنع للكيماويات بألمانيا..وهذا هو عدد المصابين | دولي

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بمصنع للكيماويات بألمانيا..وهذا هو عدد المصابين

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس ليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 | الطقس
منذ 2 ساعات

أحوال الطقس ليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016

أشنو قال زهرك اليوم: 18 أكتوبر 2016 | أشنو قال زهرك اليوم

أشنو قال زهرك اليوم: 18 أكتوبر 2016

لمن لم يسبق له أن شـاهد من الداخل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم | زووم

لمن لم يسبق له أن شـاهد من الداخل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

شاهد ممثل أمريكي مشهور يهاجم اللغة الروسية على التلفاز مباشرة‎ | زووم

شاهد ممثل أمريكي مشهور يهاجم اللغة الروسية على التلفاز مباشرة‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..حسناء عربية تخلق الجدل في مسابقة ملكة جمال الأرض العالمية بهذا القرار | منوعات
منذ 54 دقيقة

بالفيديو..حسناء عربية تخلق الجدل في مسابقة ملكة جمال الأرض العالمية بهذا القرار

هيلاري كلينتون تتقدم على دونالد ترامب ب50 نقطة لدى الناخبين من أصول إسبانية | دولي

هيلاري كلينتون تتقدم على دونالد ترامب ب50 نقطة لدى الناخبين من أصول إسبانية

عاجل ..الأمم المتحدة تعلن بدء هدنة في اليمن اعتبارا من الخميس ولمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد | دولي

عاجل ..الأمم المتحدة تعلن بدء هدنة في اليمن اعتبارا من الخميس ولمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد

خبر سار..السعودية تقرر إلغاء رسوم تأشيرات الحج و العمرة | بوليتيك

خبر سار..السعودية تقرر إلغاء رسوم تأشيرات الحج و العمرة

﻿ ﻿
أمس 20:21 GMT

بالصورة..بنكيران يلمح بقبول انضمام حزب الاستقلال للحكومة المقبلة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.