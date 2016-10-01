عاجل ..الأمم المتحدة تعلن بدء هدنة في اليمن اعتبارا من الخميس ولمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد

أعلنت الامم المتحدة ليل الاثنين الثلاثاء ان وقفا لاطلاق النار في كل انحاء اليمن سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فجر الخميس ولمدة 72 ساعة قابلة للتجديد.

شوف تيفي

أعلنت الامم المتحدة ليل الاثنين الثلاثاء ان وقفا لاطلاق النار في كل انحاء اليمن سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فجر الخميس ولمدة 72 ساعة قابلة للتجديد.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد شيخ احمد أن "وقف الاعمال القتالية في اليمن سيسري اعتبارا من الساعة 23:59 مساء 19 أكتوبر 2016 بتوقيت اليمن لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد"، مؤكدا انه تلقى "تأكيدات من كافة الأطراف اليمنية بالتزامها بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية"