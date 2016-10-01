خبر سار..السعودية تقرر إلغاء رسوم تأشيرات الحج و العمرة

كشفت وسائل إعلام سعودية يوم الإثنين،أن السلطات السعودية أصدرت مرسوما ملكيا يقضي بإلغاء الرسوم التي قررتها السلطات السعودية مؤخرا على تأشيرات العمرة و الحج سواء لمن يرغب بأدائها للمرة الأولى أو

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كشفت وسائل إعلام سعودية يوم الإثنين،أن السلطات السعودية أصدرت مرسوما ملكيا يقضي بإلغاء الرسوم التي قررتها السلطات السعودية مؤخرا على تأشيرات العمرة و الحج سواء لمن يرغب بأدائها للمرة الأولى أو ينوي التكرار.

و قالت ذات المصادر،استنادا لمنشور الأمير محمد آل سعود على صفحته الرسمية الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك " أن قرارا رسميا قد صدر بإلغاء ما تم تعديله على نظام التأشيرات سيما الحج والعمرة ، و أن السلطات السعودية قررت العودة للعمل بنظام التأشيرات القديم





