 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خبر سار..السعودية تقرر إلغاء رسوم تأشيرات الحج و العمرة | بوليتيك

خبر سار..السعودية تقرر إلغاء رسوم تأشيرات الحج و العمرة

عاجل: الخطوط الملكية المغربية في إضراب لمدة 48 ساعة و ها علاش | اقتصاد

عاجل: الخطوط الملكية المغربية في إضراب لمدة 48 ساعة و ها علاش

بعد المختل العقلي..اعتقال سمسار كريمات اعترض الموكب الملكي بالبيضاء | بوليتيك

بعد المختل العقلي..اعتقال ''سمسار كريمات'' اعترض الموكب الملكي بالبيضاء

بالفيديو.. معركة خطيرة داخل مول مدنية طنجة | حوادث و حقوق

بالفيديو.. معركة خطيرة داخل "مول " مدنية طنجة

مثير..تعرف على البلدان التي تضم سكانا أكثر تعاطفا و أكثر قسوة من بينهم بلد عربي | دولي

مثير..تعرف على البلدان التي تضم سكانا أكثر تعاطفا و أكثر قسوة من بينهم بلد عربي

مجلس المستشارين يؤكد عدم تحمله مسؤولية تعطيل أشغاله بسبب مشاورات تشكيل الحكومة | بوليتيك

مجلس المستشارين يؤكد عدم تحمله مسؤولية تعطيل أشغاله بسبب مشاورات تشكيل الحكومة

حصري:هذا ما قررته إدارة الحموشي بخصوص المختل العقلي الذي رشق الموكب الملكي بـ3قنينات..حقائق مثيرة و جديدة | بوليتيك

حصري:هذا ما قررته إدارة الحموشي بخصوص المختل العقلي الذي رشق الموكب الملكي بـ3قنينات..حقائق مثيرة

بالفيديو.. ليلة نجوم الشاشة تُكرم أمينة رشيد وعبد الله شقرون في نسختها الثالثة بالبيضاء | ثقافة و فنون

بالفيديو.. ليلة نجوم الشاشة تُكرم أمينة رشيد وعبد الله شقرون في نسختها الثالثة بالبيضاء

مرة أخرى.. فتاة تضع رضيعتها بالشارع وتفر إلى وجهة غير معلومة ببني ملال | حوادث و حقوق

مرة أخرى.. فتاة تضع رضيعتها بالشارع وتفر إلى وجهة غير معلومة ببني ملال

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

خبر سار..السعودية تقرر إلغاء رسوم تأشيرات الحج و العمرة
بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 00:41 خبر سار..السعودية تقرر إلغاء رسوم تأشيرات الحج و العمرة | بوليتيك
خبر سار..السعودية تقرر إلغاء رسوم تأشيرات الحج و العمرة
كشفت وسائل إعلام سعودية يوم الإثنين،أن السلطات السعودية أصدرت مرسوما ملكيا يقضي بإلغاء الرسوم التي قررتها السلطات السعودية مؤخرا على تأشيرات العمرة و الحج سواء لمن يرغب بأدائها للمرة الأولى أو

شوف تيفي

كشفت وسائل إعلام سعودية يوم الإثنين،أن السلطات السعودية أصدرت مرسوما ملكيا يقضي بإلغاء الرسوم التي قررتها السلطات السعودية مؤخرا على تأشيرات العمرة و الحج سواء لمن يرغب بأدائها للمرة الأولى أو ينوي التكرار.

و قالت ذات المصادر،استنادا لمنشور الأمير محمد آل سعود على صفحته الرسمية الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك " أن قرارا رسميا قد صدر بإلغاء ما تم تعديله على نظام التأشيرات سيما الحج والعمرة ، و أن السلطات السعودية قررت العودة للعمل بنظام التأشيرات القديم


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي السعودية المغرب قرار تأشيرة إلغاء مرسوم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بعد المختل العقلي..اعتقال سمسار كريمات اعترض الموكب الملكي بالبيضاء | بوليتيك

بعد المختل العقلي..اعتقال ''سمسار كريمات'' اعترض الموكب الملكي بالبيضاء

مجلس المستشارين يؤكد عدم تحمله مسؤولية تعطيل أشغاله بسبب مشاورات تشكيل الحكومة | بوليتيك

مجلس المستشارين يؤكد عدم تحمله مسؤولية تعطيل أشغاله بسبب مشاورات تشكيل الحكومة

حصري:هذا ما قررته إدارة الحموشي بخصوص المختل العقلي الذي رشق الموكب الملكي بـ3قنينات..حقائق مثيرة و جديدة | بوليتيك

حصري:هذا ما قررته إدارة الحموشي بخصوص المختل العقلي الذي رشق الموكب الملكي بـ3قنينات..حقائق مثيرة و جديدة

مسلحان بالسيوف يشرملان خياطا بطنجة.. وها علاش | بوليتيك

مسلحان بالسيوف يشرملان خياطا بطنجة.. وها علاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس ليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 | الطقس
منذ 50 دقيقة

أحوال الطقس ليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016

أشنو قال زهرك اليوم: 18 أكتوبر 2016 | أشنو قال زهرك اليوم

أشنو قال زهرك اليوم: 18 أكتوبر 2016

لمن لم يسبق له أن شـاهد من الداخل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم | زووم

لمن لم يسبق له أن شـاهد من الداخل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

شاهد ممثل أمريكي مشهور يهاجم اللغة الروسية على التلفاز مباشرة‎ | زووم

شاهد ممثل أمريكي مشهور يهاجم اللغة الروسية على التلفاز مباشرة‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خبر سار..السعودية تقرر إلغاء رسوم تأشيرات الحج و العمرة | بوليتيك
منذ 13 دقيقة

خبر سار..السعودية تقرر إلغاء رسوم تأشيرات الحج و العمرة

عاجل: الخطوط الملكية المغربية في إضراب لمدة 48 ساعة و ها علاش | اقتصاد

عاجل: الخطوط الملكية المغربية في إضراب لمدة 48 ساعة و ها علاش

بعد المختل العقلي..اعتقال سمسار كريمات اعترض الموكب الملكي بالبيضاء | بوليتيك

بعد المختل العقلي..اعتقال ''سمسار كريمات'' اعترض الموكب الملكي بالبيضاء

بالفيديو.. معركة خطيرة داخل مول مدنية طنجة | حوادث و حقوق

بالفيديو.. معركة خطيرة داخل "مول " مدنية طنجة

﻿ ﻿
أمس 20:21 GMT

بالصورة..بنكيران يلمح بقبول انضمام حزب الاستقلال للحكومة المقبلة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.