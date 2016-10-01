عاجل: الخطوط الملكية المغربية في إضراب لمدة 48 ساعة و ها علاش

شوف تيفي
يبدو أن مسلسل التعسفات الذي يتعرض له العاملون في المطارات لن ينتهي، فقد علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع اللحظة أن عمال الخدمات بالخطوط الملكية المغربية للطيران سيخوضون اضرابا لمدة 48 ساعة.
وأضاف المصدر ذاته أن الإضراب سيبدأ من الساعة 12 ليلا إلى غاية الأربعاء ليلا وذلك احتجاجا على المعاملة التعسفية التي تمارس ضد هؤلاء العاملين الملقبون بـ "stewar"والذين يتم حرمانهم من العطل الأسبوعية في خرق سافر حسبهم للقانون فضلا عن الضغط عليهم من أجل ترك العمل ليظهر أمام المسؤولين أنهم تركوه بمحض إرادتهم لكن بعضهم تركه مكرها لا بطل في حين البعض الآخر سيلجأ إلى كل الطرق القانونية من أجل نيل مطالبه المشروعة.
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