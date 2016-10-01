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بعد المختل العقلي..اعتقال ''سمسار كريمات'' اعترض الموكب الملكي بالبيضاء
بتاريــخ : 17 أكتوبر 2016 / 23:58 بعد المختل العقلي..اعتقال سمسار كريمات اعترض الموكب الملكي بالبيضاء | بوليتيك
بعد المختل العقلي..اعتقال ''سمسار كريمات'' اعترض الموكب الملكي بالبيضاء
اعتقلت المصالح الأمنية بعين السبع بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، شخصا من مدينة برشيد،اعترض الموكب الملكي.

شوف تيفي


اعتقلت المصالح الأمنية بعين السبع بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، شخصا من مدينة برشيد،اعترض الموكب الملكي.

و بعد تفتيشه تم العثور بحوزته على رسائل كان ينوي تسليمها للملك محمد السادس للاستفادة من مأذونيات،بعد أن استفاد سابقا بنفس الطريقة.

المتهم و حسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم الثلاثاء،يرأس جمعية و له قاعة للرياضة بعد أن تسلمته المصالح الأمنية ببرشيد من نظيرتها بالدار البيضاء.

و بعد التحقيق معه،تبين أن الموقوف سبق له أن استفاد من مأذونيتين بنفس الطريقة،أي عبر اعتراض الموكب الملكي و تسليم الملك محمد السادس رسائل حول مطلبه.

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بعد المختل العقلي..اعتقال سمسار كريمات اعترض الموكب الملكي بالبيضاء

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