بعد المختل العقلي..اعتقال ''سمسار كريمات'' اعترض الموكب الملكي بالبيضاء

اعتقلت المصالح الأمنية بعين السبع بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، شخصا من مدينة برشيد،اعترض الموكب الملكي.

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اعتقلت المصالح الأمنية بعين السبع بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، شخصا من مدينة برشيد،اعترض الموكب الملكي.



و بعد تفتيشه تم العثور بحوزته على رسائل كان ينوي تسليمها للملك محمد السادس للاستفادة من مأذونيات،بعد أن استفاد سابقا بنفس الطريقة.



المتهم و حسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم الثلاثاء،يرأس جمعية و له قاعة للرياضة بعد أن تسلمته المصالح الأمنية ببرشيد من نظيرتها بالدار البيضاء.



و بعد التحقيق معه،تبين أن الموقوف سبق له أن استفاد من مأذونيتين بنفس الطريقة،أي عبر اعتراض الموكب الملكي و تسليم الملك محمد السادس رسائل حول مطلبه.