بالفيديو.. معركة خطيرة داخل "مول " مدنية طنجة

تداولت العديد من الصفحات بشبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خطير، وقعت فصوله داخل طنجة مول سيتي.

"شوف تيفي"



تداولت العديد من الصفحات بشبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خطير، وقعت فصوله داخل طنجة مول سيتي.

وحسب متداولي هذا الفيديو فإن نقاشا حاداً وقع بين مجموعة من الشباب والعاملين بأحد مقاهي المول، لتتطور الأمور إلى تبادل للضرب بالكراسي.

ويُظهر هذا الفيديو لحظات تبادل التراشق بالكراسي بين المتعاركين، وفرار العديد من المتواجدين بعين المكان مخافة التعرض للضرب.



