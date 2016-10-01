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مثير..تعرف على البلدان التي تضم سكانا أكثر تعاطفا و أكثر قسوة من بينهم بلد عربي
بتاريــخ : 17 أكتوبر 2016 / 23:03 مثير..تعرف على البلدان التي تضم سكانا أكثر تعاطفا و أكثر قسوة من بينهم بلد عربي | دولي
مثير..تعرف على البلدان التي تضم سكانا أكثر تعاطفا و أكثر قسوة من بينهم بلد عربي
كشفت دراسة أجراها علماء النفس،أن أكثر الناس قسوة يعيشون في دول البلطيق وأوروبا الشرقية، والأكثر تعاطفا في أمريكا اللاتينية ومنطقة الخليج العربي.

شوف تيفي:وكالات

كشفت دراسة أجراها علماء النفس،أن أكثر الناس قسوة يعيشون في دول البلطيق وأوروبا الشرقية، والأكثر تعاطفا في أمريكا اللاتينية ومنطقة الخليج العربي.

وقد جاء ذلك وفقا لنتائج الأبحاث التي أجراها علماء النفس في 63 بلدا من جميع أنحاء العالم، بحسب مجلة Cross-Cultural Psychology.

وتبين أن معظم الناس الغير متعاطفين أو ذوي القلوب القاسية يعيشون في بولندا وليتوانيا واستونيا وبلغاريا، بينما كان الناس الأكثر تعاطفا من الاكوادور والمملكة العربية السعودية والبيرو والدانمارك.

 

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