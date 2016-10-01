 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خبر سار..السعودية تقرر إلغاء رسوم تأشيرات الحج و العمرة | بوليتيك

خبر سار..السعودية تقرر إلغاء رسوم تأشيرات الحج و العمرة

عاجل: الخطوط الملكية المغربية في إضراب لمدة 48 ساعة و ها علاش | اقتصاد

عاجل: الخطوط الملكية المغربية في إضراب لمدة 48 ساعة و ها علاش

بعد المختل العقلي..اعتقال سمسار كريمات اعترض الموكب الملكي بالبيضاء | بوليتيك

بعد المختل العقلي..اعتقال ''سمسار كريمات'' اعترض الموكب الملكي بالبيضاء

بالفيديو.. معركة خطيرة داخل مول مدنية طنجة | حوادث و حقوق

بالفيديو.. معركة خطيرة داخل "مول " مدنية طنجة

مثير..تعرف على البلدان التي تضم سكانا أكثر تعاطفا و أكثر قسوة من بينهم بلد عربي | دولي

مثير..تعرف على البلدان التي تضم سكانا أكثر تعاطفا و أكثر قسوة من بينهم بلد عربي

مجلس المستشارين يؤكد عدم تحمله مسؤولية تعطيل أشغاله بسبب مشاورات تشكيل الحكومة | بوليتيك

مجلس المستشارين يؤكد عدم تحمله مسؤولية تعطيل أشغاله بسبب مشاورات تشكيل الحكومة

حصري:هذا ما قررته إدارة الحموشي بخصوص المختل العقلي الذي رشق الموكب الملكي بـ3قنينات..حقائق مثيرة و جديدة | بوليتيك

حصري:هذا ما قررته إدارة الحموشي بخصوص المختل العقلي الذي رشق الموكب الملكي بـ3قنينات..حقائق مثيرة

بالفيديو.. ليلة نجوم الشاشة تُكرم أمينة رشيد وعبد الله شقرون في نسختها الثالثة بالبيضاء | ثقافة و فنون

بالفيديو.. ليلة نجوم الشاشة تُكرم أمينة رشيد وعبد الله شقرون في نسختها الثالثة بالبيضاء

مرة أخرى.. فتاة تضع رضيعتها بالشارع وتفر إلى وجهة غير معلومة ببني ملال | حوادث و حقوق

مرة أخرى.. فتاة تضع رضيعتها بالشارع وتفر إلى وجهة غير معلومة ببني ملال

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

مجلس المستشارين يؤكد عدم تحمله مسؤولية تعطيل أشغاله بسبب مشاورات تشكيل الحكومة
بتاريــخ : 17 أكتوبر 2016 / 22:59 مجلس المستشارين يؤكد عدم تحمله مسؤولية تعطيل أشغاله بسبب مشاورات تشكيل الحكومة | بوليتيك
مجلس المستشارين يؤكد عدم تحمله مسؤولية تعطيل أشغاله بسبب مشاورات تشكيل الحكومة
أعلن مجلس المستشارين استعداده التام للاضطلاع بدوره الرقابي لعمل الحكومة في إطار تصريفها للأمور الجارية، وعن عدم تحمله مسؤولية تعطيل أشغاله طيلة تاريخ إجراء مشاورات تشكيل الحكومة.

شوف تيفي
أعلن مجلس المستشارين استعداده التام للاضطلاع بدوره الرقابي لعمل الحكومة في إطار تصريفها للأمور الجارية، وعن عدم تحمله مسؤولية تعطيل أشغاله طيلة تاريخ إجراء مشاورات تشكيل الحكومة.

وقال مكتب المجلس، في بلاغ له، اليوم الاثنين، إنه، ''وأمام عدم تجاوب الحكومة معه بخصوص عقد الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية، بناء على تأويل خاص للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها''، فإنه ينهي إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين والرأي العام عن ''استعداده التام للاضطلاع بدوره الرقابي لعمل الحكومة في إطار تصريفها للأمور الجارية، وعن عدم تحمله مسؤولية تعطيل أشغاله طيلة تاريخ إجراء مشاورات تشكيل الحكومة''.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس تعذر عليه عقد أولى جلساته الدستورية للأسئلة الشفهية الأسبوعية في دورة أكتوبر 2016 بعد اعتذار الحكومة عن الحضور لهذه الجلسات بحجة عدم اندراج ذلك ضمن مجالات تصريف الأعمال كما حددتها أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

وأوضح المكتب أنه انطلاقا من حرصه الأكيد على اضطلاع مجلس المستشارين بالصلاحيات التي يخولها له الدستور والنظام الداخلي في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، فقد بادر بعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017 إلى اتخاذ الترتيبات القانونية الممهدة لعقد الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية، بما في ذلك توجيه رسالة رسمية للحكومة بواسطة رئيس المجلس، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور والمادة 243 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

وأضاف البلاغ أنه ''يقدر أن من مسؤولياته وواجبه رقابة العمل الحكومي في إطار تصريف الأعمال، وفي حدود المهام التي تقوم بها الحكومة لضمان استمرارية عمل مصالح ومؤسسات الدولة وانتظام سير المرافق العمومية''، مشيرا إلى أن مجلس المستشارين المنتخب أعضاؤه لمدة ست سنوات طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، يمارس مهامه الرقابية في علاقته بالحكومة بقدر الصلاحيات المخولة لها، وذلك بصرف النظر عن الولاية الانتدابية لمجلس النواب المحددة في خمس سنوات، وبصفة خاصة الانتظام في عقد الجلسات الدستورية الأسبوعية للأسئلة الشفهية.

وذكر مكتب المجلس بما جرى عليه العمل في دورة أكتوبر 2011 التي عقد خلالها المجلس خمس جلسات أسبوعية للأسئلة، حضرها أعضاء حكومة تصريف الأعمال التي كان يترأسها السيد عباس الفاسي، وهو عرف جدير بالإتباع، باعتبار تقوية الوثيقة الدستورية الجديدة للدور الرقابي للبرلمان، وذلك ''في إطار تثمين التراكمات الإيجابية التي تعزز الممارسة البرلمانية لبلادنا''.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تشكيل الحكومة مجلس المستشارين تعطيل الجلسات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خبر سار..السعودية تقرر إلغاء رسوم تأشيرات الحج و العمرة | بوليتيك

خبر سار..السعودية تقرر إلغاء رسوم تأشيرات الحج و العمرة

بعد المختل العقلي..اعتقال سمسار كريمات اعترض الموكب الملكي بالبيضاء | بوليتيك

بعد المختل العقلي..اعتقال ''سمسار كريمات'' اعترض الموكب الملكي بالبيضاء

حصري:هذا ما قررته إدارة الحموشي بخصوص المختل العقلي الذي رشق الموكب الملكي بـ3قنينات..حقائق مثيرة و جديدة | بوليتيك

حصري:هذا ما قررته إدارة الحموشي بخصوص المختل العقلي الذي رشق الموكب الملكي بـ3قنينات..حقائق مثيرة و جديدة

مسلحان بالسيوف يشرملان خياطا بطنجة.. وها علاش | بوليتيك

مسلحان بالسيوف يشرملان خياطا بطنجة.. وها علاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس ليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 | الطقس
منذ 50 دقيقة

أحوال الطقس ليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016

أشنو قال زهرك اليوم: 18 أكتوبر 2016 | أشنو قال زهرك اليوم

أشنو قال زهرك اليوم: 18 أكتوبر 2016

لمن لم يسبق له أن شـاهد من الداخل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم | زووم

لمن لم يسبق له أن شـاهد من الداخل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

شاهد ممثل أمريكي مشهور يهاجم اللغة الروسية على التلفاز مباشرة‎ | زووم

شاهد ممثل أمريكي مشهور يهاجم اللغة الروسية على التلفاز مباشرة‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خبر سار..السعودية تقرر إلغاء رسوم تأشيرات الحج و العمرة | بوليتيك
منذ 13 دقيقة

خبر سار..السعودية تقرر إلغاء رسوم تأشيرات الحج و العمرة

عاجل: الخطوط الملكية المغربية في إضراب لمدة 48 ساعة و ها علاش | اقتصاد

عاجل: الخطوط الملكية المغربية في إضراب لمدة 48 ساعة و ها علاش

بعد المختل العقلي..اعتقال سمسار كريمات اعترض الموكب الملكي بالبيضاء | بوليتيك

بعد المختل العقلي..اعتقال ''سمسار كريمات'' اعترض الموكب الملكي بالبيضاء

بالفيديو.. معركة خطيرة داخل مول مدنية طنجة | حوادث و حقوق

بالفيديو.. معركة خطيرة داخل "مول " مدنية طنجة

﻿ ﻿
أمس 20:21 GMT

بالصورة..بنكيران يلمح بقبول انضمام حزب الاستقلال للحكومة المقبلة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.