حصري:هذا ما قررته إدارة الحموشي بخصوص المختل العقلي الذي رشق الموكب الملكي بـ3قنينات..حقائق مثيرة و جديدة

شوف تيفي:م غ
علمت " شوف تيفي" من مصادر مطلعة أنه تم تحويل المختل العقلي الذي رشق الموكب الملكي بـ3 قنينات زجاجية من سطح منزله، نهاية الأسبوع،إلى المؤسسة السجنية عكاشة.
و حسب مصادرنا،كانت الشرطة القضائية قد أحالت المعني بالأمر على المصحة النفسية بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء مباشرة بعد هذا الحادث.
و في سياق ذي صلة،كانت المديرية العامة للأمن الوطني،قد استمعت لكل من رئيس الاستعلامات العامة و رئيس المنطقة الأمنية مولاي رشيد و ذلك في إطار التحقيق الخاص بهذه الواقعة.
إلى ذلك،طالبت عائلة المختل العقلي من خلال نداء وجهته عبر "شوف تيفي" الملك محمد السادس بالعفو على ابنها المختل و الذي حسبهم كان خارجا عن وعيه بسبب مفعول بعض الأدوية و لم يقصد فعلته.
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