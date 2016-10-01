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بتاريــخ : 17 أكتوبر 2016 / 22:48 حصري:هذا ما قررته إدارة الحموشي بخصوص المختل العقلي الذي رشق الموكب الملكي بـ3قنينات..حقائق مثيرة و جديدة | بوليتيك
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علمت '' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أنه تم تحويل المختل العقلي الذي رشق الموكب الملكي بـ3 قنينات زجاجية من سطح منزله، نهاية الأسبوع،إلى المؤسسة السجنية عكاشة.

شوف تيفي:م غ
علمت " شوف تيفي" من مصادر مطلعة أنه تم تحويل المختل العقلي الذي رشق الموكب الملكي بـ3 قنينات زجاجية من سطح منزله، نهاية الأسبوع،إلى المؤسسة السجنية عكاشة.

و حسب مصادرنا،كانت الشرطة القضائية قد أحالت المعني بالأمر على المصحة النفسية بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء مباشرة بعد هذا الحادث.

و في سياق ذي صلة،كانت المديرية العامة للأمن الوطني،قد استمعت لكل من رئيس الاستعلامات العامة و رئيس المنطقة الأمنية مولاي رشيد و ذلك في إطار التحقيق الخاص بهذه الواقعة.

إلى ذلك،طالبت عائلة المختل العقلي من خلال نداء وجهته عبر "شوف تيفي" الملك محمد السادس بالعفو على ابنها المختل و الذي حسبهم كان خارجا عن وعيه بسبب مفعول بعض الأدوية و لم يقصد فعلته.

 

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