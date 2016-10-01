حصري:هذا ما قررته إدارة الحموشي بخصوص المختل العقلي الذي رشق الموكب الملكي بـ3قنينات..حقائق مثيرة و جديدة

علمت '' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أنه تم تحويل المختل العقلي الذي رشق الموكب الملكي بـ3 قنينات زجاجية من سطح منزله، نهاية الأسبوع،إلى المؤسسة السجنية عكاشة.

شوف تيفي:م غ

علمت " شوف تيفي" من مصادر مطلعة أنه تم تحويل المختل العقلي الذي رشق الموكب الملكي بـ3 قنينات زجاجية من سطح منزله، نهاية الأسبوع،إلى المؤسسة السجنية عكاشة.



و حسب مصادرنا،كانت الشرطة القضائية قد أحالت المعني بالأمر على المصحة النفسية بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء مباشرة بعد هذا الحادث.



و في سياق ذي صلة،كانت المديرية العامة للأمن الوطني،قد استمعت لكل من رئيس الاستعلامات العامة و رئيس المنطقة الأمنية مولاي رشيد و ذلك في إطار التحقيق الخاص بهذه الواقعة.



إلى ذلك،طالبت عائلة المختل العقلي من خلال نداء وجهته عبر "شوف تيفي" الملك محمد السادس بالعفو على ابنها المختل و الذي حسبهم كان خارجا عن وعيه بسبب مفعول بعض الأدوية و لم يقصد فعلته.