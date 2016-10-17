 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. ليلة نجوم الشاشة تُكرم أمينة رشيد وعبد الله شقرون في نسختها الثالثة بالبيضاء | ثقافة و فنون

بالفيديو.. ليلة نجوم الشاشة تُكرم أمينة رشيد وعبد الله شقرون في نسختها الثالثة بالبيضاء

مرة أخرى.. فتاة تضع رضيعتها بالشارع وتفر إلى وجهة غير معلومة ببني ملال | حوادث و حقوق

مرة أخرى.. فتاة تضع رضيعتها بالشارع وتفر إلى وجهة غير معلومة ببني ملال

مسلحان بالسيوف يشرملان خياطا بطنجة.. وها علاش | بوليتيك

مسلحان بالسيوف يشرملان خياطا بطنجة.. وها علاش

بالصورة..بنكيران يلمح بقبول انضمام حزب الاستقلال للحكومة المقبلة | بوليتيك

بالصورة..بنكيران يلمح بقبول انضمام حزب الاستقلال للحكومة المقبلة

بنكيران يخصص استقبالا خاصا لشباط لحظة التفاوض من أجل التحالف الحكومي | بوليتيك

بنكيران يخصص استقبالا خاصا لشباط لحظة التفاوض من أجل التحالف الحكومي

عاجل.. شاهد لحظة خروج الملك محمد السادس من مستشفى الشيخ زايد بعد زيارته الثانية لليوسفي | بوليتيك

عاجل.. شاهد لحظة خروج الملك محمد السادس من مستشفى الشيخ زايد بعد زيارته الثانية لليوسفي

شاب يهدي أخته أغرب هدية في يوم زفافها. وهكذا كانت الصدمة | مجتمع

شاب يهدي أخته أغرب هدية في يوم زفافها. وهكذا كانت الصدمة

حميد شباط : لايمكن لمن خرج للمعارضة أن يقرر مكان حزبي الإتحاد والإستقلال | بوليتيك

حميد شباط : لايمكن لمن خرج للمعارضة أن يقرر مكان حزبي الإتحاد والإستقلال

هام بخصوص امتحان نيل شهادة الكفاءة التربوية | بوليتيك

هام بخصوص امتحان نيل شهادة الكفاءة التربوية

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

بالفيديو.. ليلة نجوم الشاشة تُكرم أمينة رشيد وعبد الله شقرون في نسختها الثالثة بالبيضاء
بتاريــخ : 17 أكتوبر 2016 / 22:20 بالفيديو.. ليلة نجوم الشاشة تُكرم أمينة رشيد وعبد الله شقرون في نسختها الثالثة بالبيضاء | ثقافة و فنون
بالفيديو.. ليلة نجوم الشاشة تُكرم أمينة رشيد وعبد الله شقرون في نسختها الثالثة بالبيضاء
تحتضن الدار البيضاء يوم 27 أكتوبر الجاري النسخة الثالثة للتظاهرة الفنية والاجتماعية ل ''ليلة نجوم الشاشة'' التي ينظمها الفنان سعيد الناصري

''شوف تيفي'': زينب نمروك


تحتضن الدار البيضاء يوم 27 أكتوبر الجاري النسخة الثالثة للتظاهرة الفنية والاجتماعية ل ''ليلة نجوم الشاشة'' التي ينظمها الفنان سعيد الناصري

وأوضحت اللجنة المنظمة للتظاهرة، في ندوة صحفية عقدتها مساء اليوم الاثنين، أن هذه الدورة تشهد تتويج أحسن الممثلين المغاربة الذين برزوا في الأعمال السينمائية والتلفزيونية خلال الموسم 2015-2016.

وأشار المنظمون إلى أن لجنة تحكيم هذه الدورة تضم كل من الفنانة التلفزيونية ثريا العلوي والفنان والمخرج نوفل براوي، فضلا عن الموسيقي نوري والناقد الإعلامي توفيق نادري والصحافي عبد اللطيف السكارجي.

كما تعرف هذه السنة تنظيم حفل فني بمشاركة الفنانة لطيفة رأفت والفنان الشعبي عبد الله الداودي والفنان سعيد مسكر، فضلا عن أوركسترا بناني، والفنان المصري أحمد شيب.

وأبرز المنظمون أن هذه الليلة ستشهد،على غرار الدورات السابقة، تنظيم تكريم خاص للفنانة أمينة رشيد والكاتب المسرحي عبد الله شقرون، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من الوجوه الفنية المغربية.

ليلة نجوم الشاشة تُكرم أمينة رشيد وعبد الله شقرون في نسختها الثالثة بالبيضاء ليلة نجوم الشاشة تُكرم أمينة رشيد وعبد الله شقرون في نسختها الثالثة بالبيضاء ليلة نجوم الشاشة تُكرم أمينة رشيد وعبد الله شقرون في نسختها الثالثة بالبيضاء

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ليلة النجوم سعيد الناصري أمينة رشيد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هل سيعود برنامج ستار أكاديمي إلى الحياة...أم فارقنا إلى الأبد ؟ | ثقافة و فنون

هل سيعود برنامج ستار أكاديمي إلى الحياة...أم فارقنا إلى الأبد ؟

بالصورة : هيفاء وهبي مطلوبة لدى تنظيم الدولة الاسلامية من أجل ممارسة جهاد النكاح | ثقافة و فنون

بالصورة : هيفاء وهبي مطلوبة لدى ''تنظيم الدولة الاسلامية'' من أجل ممارسة جهاد النكاح

مثير وبالصور.. ممثل أمريكي مشهور يشارك في حسينية للشيعة خلال عاشوراء | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. ممثل أمريكي مشهور يشارك في حسينية للشيعة خلال عاشوراء

في تصريح جديد..رضى الطالياني يوجه ضربة قوية للجزائريين من قلب الدار البيضاء | ثقافة و فنون

في تصريح جديد..رضى الطالياني يوجه ضربة قوية للجزائريين من قلب الدار البيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نجم ستار أكاديمي اللبناني سعد رمضان يطلق أغيته المغربية بعنوان واعرة | زووم
منذ 6 دقائق

نجم ستار أكاديمي اللبناني سعد رمضان يطلق أغيته المغربية بعنوان ''واعرة''

بالفيديو.. لمن لم يسبق له أن شـاهد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم | زووم

بالفيديو.. لمن لم يسبق له أن شـاهد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

شوف الصحافة : الملك يحرك مسؤولين بالبيضاء وتنقيلات وقرارات جديدة بالمرافق العمومية‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة : الملك يحرك مسؤولين بالبيضاء وتنقيلات وقرارات جديدة بالمرافق العمومية‎

الحصاد اليومي : سيدة تعذب طفلتها وتقتلها بأيت ملول | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : سيدة تعذب طفلتها وتقتلها بأيت ملول

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. ليلة نجوم الشاشة تُكرم أمينة رشيد وعبد الله شقرون في نسختها الثالثة بالبيضاء | ثقافة و فنون
منذ 31 دقيقة

بالفيديو.. ليلة نجوم الشاشة تُكرم أمينة رشيد وعبد الله شقرون في نسختها الثالثة بالبيضاء

مرة أخرى.. فتاة تضع رضيعتها بالشارع وتفر إلى وجهة غير معلومة ببني ملال | حوادث و حقوق

مرة أخرى.. فتاة تضع رضيعتها بالشارع وتفر إلى وجهة غير معلومة ببني ملال

مسلحان بالسيوف يشرملان خياطا بطنجة.. وها علاش | بوليتيك

مسلحان بالسيوف يشرملان خياطا بطنجة.. وها علاش

بالصورة..بنكيران يلمح بقبول انضمام حزب الاستقلال للحكومة المقبلة | بوليتيك

بالصورة..بنكيران يلمح بقبول انضمام حزب الاستقلال للحكومة المقبلة

﻿ ﻿
اليوم 20:21 GMT

بالصورة..بنكيران يلمح بقبول انضمام حزب الاستقلال للحكومة المقبلة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.