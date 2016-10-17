بالفيديو.. ليلة نجوم الشاشة تُكرم أمينة رشيد وعبد الله شقرون في نسختها الثالثة بالبيضاء

تحتضن الدار البيضاء يوم 27 أكتوبر الجاري النسخة الثالثة للتظاهرة الفنية والاجتماعية ل ''ليلة نجوم الشاشة'' التي ينظمها الفنان سعيد الناصري

''شوف تيفي'': زينب نمروك



تحتضن الدار البيضاء يوم 27 أكتوبر الجاري النسخة الثالثة للتظاهرة الفنية والاجتماعية ل ''ليلة نجوم الشاشة'' التي ينظمها الفنان سعيد الناصري

وأوضحت اللجنة المنظمة للتظاهرة، في ندوة صحفية عقدتها مساء اليوم الاثنين، أن هذه الدورة تشهد تتويج أحسن الممثلين المغاربة الذين برزوا في الأعمال السينمائية والتلفزيونية خلال الموسم 2015-2016.

وأشار المنظمون إلى أن لجنة تحكيم هذه الدورة تضم كل من الفنانة التلفزيونية ثريا العلوي والفنان والمخرج نوفل براوي، فضلا عن الموسيقي نوري والناقد الإعلامي توفيق نادري والصحافي عبد اللطيف السكارجي.

كما تعرف هذه السنة تنظيم حفل فني بمشاركة الفنانة لطيفة رأفت والفنان الشعبي عبد الله الداودي والفنان سعيد مسكر، فضلا عن أوركسترا بناني، والفنان المصري أحمد شيب.

وأبرز المنظمون أن هذه الليلة ستشهد،على غرار الدورات السابقة، تنظيم تكريم خاص للفنانة أمينة رشيد والكاتب المسرحي عبد الله شقرون، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من الوجوه الفنية المغربية.