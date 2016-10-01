مرة أخرى.. فتاة تضع رضيعتها بالشارع وتفر إلى وجهة غير معلومة ببني ملال

''شوف تيفي''
عَثر مواطنون، اليوم الاثنين على رضيعة تخلت عنها والدتها بمنطقة عين أسردون ببني ملال .
وحسب مصادر محلية فإن المواطنين أبلغوا المصالح الأمنية التي حلت على الفور بعين المكان، و تبين لها أن الرضيعة على قيد الحياة وفي أيامها الأولى ليتم نقلها إلى المستشفى الإقليمي بمدينة بني ملال.
وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن هوية الأم التي وضعت الرضيعة وفرت إلى وجهة غير معلومة.
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