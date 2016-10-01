مسلحان بالسيوف يشرملان خياطا بطنجة.. وها علاش

قام مسلحان بالسيوف، عصر اليوم الإثنين، بمداهمة محل للخياطة، بطنجة، وشرملا صاحبه لسرقة ما بحوزته.

''شوف تيفي''





قام مسلحان بالسيوف، عصر اليوم الإثنين، بمداهمة محل للخياطة، بطنجة، وشرملا صاحبه لسرقة ما بحوزته.



وحسب مصادر من مدينة البوغاز فإن الواقعة حدثت في حي بن ديديان، حيث تفاجأ الضحية البالغ من العمر 19 سنة، من اقتحام شخصين مسلحين لمحله، قبل أن يقوما بتوجيه طعنات خطيرة له على مستوى الوجه والظهر.



وأضافت المصادر ذاتها بأن المسلحين وفور ارتكابهما للجريمة فرا إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.



