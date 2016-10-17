بالصورة..بنكيران يلمح بقبول انضمام حزب الاستقلال للحكومة المقبلة

إشارة قوية وواضحة تلك التي عبر عنها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال الاستقبال المتميز الذي خصصه للأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط ، اليوم الاثنين، بعدما رفع يده تعبيرا عن نجاح أولى

شوف تيفي:م غ

إشارة قوية وواضحة تلك التي عبر عنها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال الاستقبال المتميز الذي خصصه للأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط ، اليوم الاثنين، بعدما رفع يده تعبيرا عن نجاح أولى المفاوضات بينه و بين حزب الاستقلال في أفق تشكيل الحكومة المقبلة.

إشارة قوية في مرحلة جد صعبة، ظهرت من خلالها قيادات الحزبين، في انسجام تام وواضح في أولى المشاورات التي جرت أطوارها بحضور رئيس المجلس الوطني للبيجيدي سعد الدين العثماني بمقر الحزب بالرباط.

و علمت ''شوف تيفي'' التي كانت حاضرة ضمن اللقاء الأول بين الحزبين أن النقاش بين الجانبين كان مثمرا طبعه نوع من التفاهم و الوئام لأجل هدف واحد ووحيد هو مصلحة البلاد مستحضرين الوضع السياسي القائم بالبلاد بعد ثاني استحقاقات في ظل دستور2011.

هذا وخصص بنكيران، استقبالا متميزا للوفد الاستقلالي المكون من حميد شباط و حمدي ولد الرشيد و محمد السوسي، والذي جاء لمناقشة انضمام حزب الاستقلال للتحالف الحكومي.



