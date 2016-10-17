بنكيران يخصص استقبالا خاصا لشباط لحظة التفاوض من أجل التحالف الحكومي

توصلت ''شوف تيفي'' بصور حصرية تؤرخ للاجتماع الذي يعقده في هذه الأثناء رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مع الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط بمقر البيجيدي بالرباط

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" بصور حصرية تؤرخ للاجتماع الذي يعقده في هذه الأثناء رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مع الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط بمقر البيجيدي بالرباط

و يأتي هذا الاجتماع الذي يحضره عن الجانب الاستقلالي حمدي ولد الرشيد و محمد السوسي، بطلب من الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، عبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة المقبلة و لمناقشة انضمام حزب الاستقلال للتحالف الحكومي.



و جاء هذا اللقاء مباشرة، بعد اجتماع جمع مساء اليوم الاثنين اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال و المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي اللذين أكدا على ضرورة العمل داخل الحركة الوطنية في إطار مصلحة البلاد.

