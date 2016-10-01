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عاجل.. شاهد لحظة خروج الملك محمد السادس من مستشفى الشيخ زايد بعد زيارته الثانية لليوسفي
بتاريــخ : 17 أكتوبر 2016 / 19:42 عاجل.. شاهد لحظة خروج الملك محمد السادس من مستشفى الشيخ زايد بعد زيارته الثانية لليوسفي | بوليتيك
عاجل.. شاهد لحظة خروج الملك محمد السادس من مستشفى الشيخ زايد بعد زيارته الثانية لليوسفي
عاجل.. شاهد لحظة خروج الملك محمد السادس من مستشفى الشيخ زايد بعد زيارته الثانية لليوسفي

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عاجل.. شاهد لحظة خروج الملك محمد السادس من مستشفى الشيخ زايد بعد زيارته الثانية لليوسفي

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اليوم 20:21 GMT

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