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حميد شباط : لايمكن لمن خرج للمعارضة أن يقرر مكان حزبي الإتحاد والإستقلال
بتاريــخ : 17 أكتوبر 2016 / 18:50 حميد شباط : لايمكن لمن خرج للمعارضة أن يقرر مكان حزبي الإتحاد والإستقلال | بوليتيك
حميد شباط : لايمكن لمن خرج للمعارضة أن يقرر مكان حزبي الإتحاد والإستقلال
أكد الأمين العام لحزب الإستقلال أحمد شباط أنه ''لا يمكن لمن خرج للمعارضة أن يقرر مكان الإستقلال والإتحاد الإشتراكي''.

شوف تيفي
أكد الأمين العام لحزب الإستقلال أحمد شباط أنه "لا يمكن لمن خرج للمعارضة أن يقرر مكان الإستقلال والإتحاد الإشتراكي".

وأضاف شباط أنه بدون حركة وطنية فلا سياسة في البلاد، موضحا أن "مسؤوليتنا في حزب الإستقلال والإتحاد الإشتراكي كبيرة لصالح الوطن دفاعا عن وجودنا الذي أصبح مهددا".

وتابع شباط تصريحه رفقة إدريس لشكر، بعد إجتماع مطول للمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي واللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال بالمقر المركزي لحزب الميزان "أنه بدون حركة وطنية فلا سياسة في هذه البلاد وماتعرض له الحزبان التاريخيان يفرض التوحد في واضحة النهار".

وأفاد حميد شباط أن الحزبين السياسيين إنبثقا من خارج الحركة الوطنية، ومسؤولية الحزبين هي "مسؤولية دماء الشهداء"، حيث صرح شباط أن التنسيق بين الحزبين لم ينقطع أبدا.
لايمكن لمن خرج للمعارضة أن يقرر مكان حزبي الإتحاد والإستقلال لايمكن لمن خرج للمعارضة أن يقرر مكان حزبي الإتحاد والإستقلال لايمكن لمن خرج للمعارضة أن يقرر مكان حزبي الإتحاد والإستقلال

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