هام بخصوص امتحان نيل شهادة الكفاءة التربوية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الاثنين، أنها قررت تنظيم دورة استدراكية استثنائية وواحدة، يومي 29 و30 دجنبر 2016، لفائدة أطر هيئة التدريس المتدربين بقطاع التربية الوطنية.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الاثنين، أنها قررت تنظيم دورة استدراكية استثنائية وواحدة، يومي 29 و30 دجنبر 2016، لفائدة أطر هيئة التدريس المتدربين بقطاع التربية الوطنية.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه سيتم تنظيم هذه الدورة الاستدراكية الاستثنائية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفق المقتضيات المحددة في المذكرة الوزارية رقم 16 / 078 بتاريخ 7 أكتوبر 2016، لفائدة أطر هيئة التدريس المتدربين بقطاع التربية الوطنية الذين لم يتم ترسيمهم، إما لعدم نجاحهم في حدود الأربع دورات المسموح بها قانونا، أو لعدم ترشيحهم لاجتياز هذا الامتحان.

كما قررت الوزارة تنظيم دورات تكوينية إجبارية لفائدة الأساتذة المعنيين، لكون هذه الدورة تعتبر آخر فرصة لهم، على أن يتم لاحقا الإعلان عن جدولتها الزمنية ومراكز تنظيمها.