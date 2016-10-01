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بتاريــخ : 17 أكتوبر 2016 / 18:07 يا ربي السلامة.. سيدة تعذب طفلتها البالغة أربع سنوات وتقتلها بطريقة مروعة بأيت ملول.. تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. سيدة تعذب طفلتها البالغة أربع سنوات وتقتلها بطريقة مروعة بأيت ملول.. تفاصيل صادمة
أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر الشرطة بأيت ملول تمكنت، صباح اليوم الاثنين، من توقيف سيدة (24 سنة) يشتبه في تورطها في الاعتداء على ابنتها من علاقة جنسية غير شرعية، والبالغة أربع سنوات

"شوف تيفي"+"و م ع"

 أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر الشرطة بأيت ملول تمكنت، صباح اليوم الاثنين، من توقيف سيدة (24 سنة) يشتبه في تورطها في الاعتداء على ابنتها من علاقة جنسية غير شرعية، والبالغة أربع سنوات من العمر، والتي توفيت أثناء نقلها إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاجات.

وحسب بلاغ للمديرية العامة فإن عناصر الشرطة أوقفت، في إطار نفس القضية، شخصا يبلغ 31 سنة من العمر، من ذوي السوابق القضائية، والذي يشتبه في ارتباطه بالأم المعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، نتج عنها ولادة الطفلة الضحية.

وأوضح المصدر نفسه أنه تم إيداع جثة الطفلة مستودع الأموات رهن التشريح الطبي وذلك بعدما أكدت المعاينات الأولية أنها تحمل عدة آثار للعنف والتعذيب في أماكن متعددة من جسدها.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير.



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