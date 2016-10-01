عاجل:الملك محمد السادس من جديد في زيارة لعبد الرحمان اليوسفي

علمت''شوف تيفي'' من مصادر متطابقة أن الملك محمد السادس قام على الساعة الخامسة من نهار اليوم الإثنين بزيارة ثانية للوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي بمستشفى الشيخ زايد الخليفة بالدار البيضاء.

شوف تيفي:م غ

علمت"شوف تيفي" من مصادر متطابقة أن الملك محمد السادس قام على الساعة الخامسة من نهار اليوم الإثنين بزيارة ثانية للوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي بمستشفى الشيخ زايد الخليفة بالدار البيضاء.

و حسب ذات المصادر تأتي زيارة الملك الثانية لليوسفي للاطمئنان من جديد على حالته الصحية.

و قد رافق الملك محمد السادس في هذه الزيارة المفاجئة مستشاره فؤاد علي الهمة.

وسبق للملك أن قام بزيارة لليوسفي يوم السبت الماضي،بعدما تعرض لوعكة صحية أدخلته إلى المستشفى.وقد تفاعل عدد كبير من الفايسبوكيين بالسلوك الراقي للملك خصوصا اللقطة التاريخية عندما انحنى الملك بتواضع الكبار ليقبل رأس اليوسفي..