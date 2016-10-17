بالصورة.. شخص ينهي حياته بطريقة مروعة بأولاد تايمة

عُثر صباح اليوم الاثنين، على جثة شخص في عقده الرابع معلقة على جدع شجرة بمنطقة خلاء توجد بالقرب من شارع ولي العهد خلف مركز الدرك الملكي بأولاد تايمة.

"شوف تيفي"



عُثر صباح اليوم الاثنين، على جثة شخص في عقده الرابع معلقة على جدع شجرة بمنطقة خلاء توجد بالقرب من شارع ولي العهد خلف مركز الدرك الملكي بأولاد تايمة.



وحسب مصادر محلية فإن الهالك الذي كان يعاني من أزمة نفسية حادة، وضع حدا لحياته شنقا بواسطة حبل بلاستيكي.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، هرعوا إلى عين المكان فور توصلهم بإخبارية في الموضوع، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.