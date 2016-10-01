الاتحاد الاشتراكي: نوافق مبدئيا على الدخول للحكومة بشرط التنسيق مع حزب الاستقلال

انتهى قبل قليل، الاجتماع الذي قامت به قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي، ليخلص في نهاية المطاف بإعلان القيادة التنسيق الكامل مع حزب الاستقلال.

شوف تيفي



انتهى قبل قليل، الاجتماع الذي قامت به قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي، ليخلص في نهاية المطاف بإعلان القيادة التنسيق الكامل مع حزب الاستقلال.

وعلمت ''شوف تيفي'' من مصادر داخل البيت الاتحادي، أن حزب الاتحاد الاشتراكي قد وافق مبدئيا على المشاركة في الحكومة المقبلة التي يرأسها عبد الإله بنكيران، مع وجود شرط وحيد، هو أن هذا التحالف يبقى رهينا بالاتفاق مع حزب الاستقلال.

وتضيف المصادر أن هذا الاجتماع عرف نقاشا حادا وساخنا في نفس الوقت من أجل تدبير المرحلة المقبلة، ليبقى الاتجاه السائد داخل الاتحاد هو التنسيق التام مع حزب الاستقلال.

في ذات السياق، تجتمع في هذه اللحظات قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي بنظيرتها في حزب الاستقلال بمقر هذا الأخير، من أجل التباحث حول السبل الممكنة للتنسيق بينهما والنقاش حول بعض المستجدات المطروحة على الساحة السياسية.



