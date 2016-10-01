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بتاريــخ : 17 أكتوبر 2016 / 16:33 هام لأصحاب بطاقة الراميد للتغطية الصحية.. هذا ما عليكم فعله | بوليتيك
هام لأصحاب بطاقة الراميد للتغطية الصحية.. هذا ما عليكم فعله
وضعت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على بوابتها الإلكترونية www.anam.ma أرضية للتبادل ستمكن المستفيدين من المساعدة الطبية من تتبع وضعية معالجة وإنتاج بطائقهم.

''شوف تيفي''



وضعت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على بوابتها الإلكترونية www.anam.ma أرضية للتبادل ستمكن المستفيدين من المساعدة الطبية من تتبع وضعية معالجة وإنتاج بطائقهم.

وحسب بلاغ توصلت ''شوف تيفي''بنسخة منه فقد أصبح بإمكان كل مستفيد من نظام المساعدة الطبية الولوج إلى موقع الوكالة www.anam.maعلى الصفحة الرئيسية، خصوصا باب '' تتبع بطائق المساعدة الطبية''، و ذلك بإدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ الازدياد، مما يمكن من الاطلاع فورا على وضعية معالجة بطائق نظام المساعدة الطبية –الراميد - من خلال التطبيق المعلوماتي.

وأوضح البلاغ بأن ذلك يأتي استجابة للطلبات المتعددة التي توصلت بها للوكالة الوطنية للتأمين الصحي من قبل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، ويبقى الهدف هو تسهيل وتجنب تنقل هذه الفئة من مختلف مدن المملكة طلبا للمعلومة التي أصبحت متوفرة في حينه، الكترونيا على الموقع المذكور أعلاه.

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المغرب شوف تيفي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي البوابة الإلكترونية المساعدة الطبية

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