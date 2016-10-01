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محاكمة عبد الله البقالي ..هل يعلم بنكيران بها أو ما فراسوش ؟
بتاريــخ : 17 أكتوبر 2016 / 16:16 محاكمة عبد الله البقالي ..هل يعلم بنكيران بها أو ما فراسوش ؟ | بوليتيك
محاكمة عبد الله البقالي ..هل يعلم بنكيران بها أو ما فراسوش ؟
تنعقد غدا الثلاثاء جلسة محاكمة الزميل عبد الله البقالي ، رئيس تحرير جريدة ، ورئيس “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال”،ومدير نشر يومية العلم بالمحكمة

شوف تيفي

تنعقد غدا الثلاثاء جلسة محاكمة الزميل عبد الله البقالي ، رئيس تحرير جريدة ، ورئيس “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال”،ومدير نشر يومية العلم بالمحكمة الابتدائية في الرباط، بعد أن تأجلت لأربع مرات متتالية .

وجاء تعليل المحكمة لقرار التأجيل في محاكمة البقالي، حتى "لا يتم التأثير في الانتخابات"، خصوصا أن البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، لم يحضر جلسة محاكمته السابقة ، بسبب انشغاله بالحملة الانتخابية.

وسبق للزملاء وعدد من الصحفيين ان أعلنوا تضامنهم المطلق مع البقالي في محنته ونظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمة ضد محاكمة الإعلاميين ، فيما اعتبر العديد منهم هذه الخطوة محاولة لتكميم الأفواه والحد من الحريات .. .

ويطرح سؤال وجيه على رئيس الحكومة الحالي الذي عين لولاية ثانية ومدى مسؤوليته في الملف بما أن وزير الاتصال من نفس الحزب ، والذي ما فتئ حزبه أو فاعلون آخرون يتهمون الداخلية بوجود تجاوزات دون أن تحرك ضدهم أي مسطرة ، وهي تصريحات أصبحت عادية وسياسية دأب العديد من القياديين قولها .
يذكر أن الملف فتح على خلفية الشكاية، التي تقدم بها ضده، وزير الداخلية، محمد حصاد، بسبب مقال اتهم فيه مسؤولين ترابيين بـ"إفساد العملية الانتخابية"، لمجلس المستشارين...

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البقالي تكميم الصحافة محاكمة

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