محاكمة عبد الله البقالي ..هل يعلم بنكيران بها أو ما فراسوش ؟

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تنعقد غدا الثلاثاء جلسة محاكمة الزميل عبد الله البقالي ، رئيس تحرير جريدة ، ورئيس “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال”،ومدير نشر يومية العلم بالمحكمة الابتدائية في الرباط، بعد أن تأجلت لأربع مرات متتالية .
وجاء تعليل المحكمة لقرار التأجيل في محاكمة البقالي، حتى "لا يتم التأثير في الانتخابات"، خصوصا أن البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، لم يحضر جلسة محاكمته السابقة ، بسبب انشغاله بالحملة الانتخابية.
وسبق للزملاء وعدد من الصحفيين ان أعلنوا تضامنهم المطلق مع البقالي في محنته ونظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمة ضد محاكمة الإعلاميين ، فيما اعتبر العديد منهم هذه الخطوة محاولة لتكميم الأفواه والحد من الحريات .. .
ويطرح سؤال وجيه على رئيس الحكومة الحالي الذي عين لولاية ثانية ومدى مسؤوليته في الملف بما أن وزير الاتصال من نفس الحزب ، والذي ما فتئ حزبه أو فاعلون آخرون يتهمون الداخلية بوجود تجاوزات دون أن تحرك ضدهم أي مسطرة ، وهي تصريحات أصبحت عادية وسياسية دأب العديد من القياديين قولها .
يذكر أن الملف فتح على خلفية الشكاية، التي تقدم بها ضده، وزير الداخلية، محمد حصاد، بسبب مقال اتهم فيه مسؤولين ترابيين بـ"إفساد العملية الانتخابية"، لمجلس المستشارين...
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