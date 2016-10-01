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بعد مرور خمسة أشهر.. اعتقالات جديدة بسبب الغش في امتحان الباكالوريا بسيدي بنور والمفاجأة هي علاقة الغشاشين بامتحان الشرطة
بتاريــخ : 17 أكتوبر 2016 / 15:55 بعد مرور خمسة أشهر.. اعتقالات جديدة بسبب الغش في امتحان الباكالوريا بسيدي بنور والمفاجأة هي علاقة الغشاشين بامتحان الشرطة | حوادث و حقوق
بعد مرور خمسة أشهر.. اعتقالات جديدة بسبب الغش في امتحان الباكالوريا بسيدي بنور والمفاجأة هي علاقة الغشاشين بامتحان الشرطة
قامت فرقة الشرطة القضائية بسيدي بنور، يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، بإيقاف شخصين يبلغان من العمر 18 و 26 سنة،وذلك للاشتباه في تورطهما في المشاركة في تسهيل عمليات الغش في امتحانات الباكالوريا.

"شوف تيفي"

قامت فرقة الشرطة القضائية بسيدي بنور، يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، بإيقاف شخصين يبلغان من العمر 18 و 26 سنة،وذلك للاشتباه في تورطهما في المشاركة في تسهيل عمليات الغش في امتحانات الباكالوريا.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فإن أحد الموقوفين في أعمال الغش التي شهدتها الامتحانات الأخيرة للباكالوريا الوطنية، قد كشف خلال البحث معه من طرف الشرطة القضائية، بأنه توصل بواسطة الهاتف بالأجوبة المخصصة لاختبار اللغة الانجليزية من المشتبه فيه الأول، وهي التصريحات التي أكدتها الخبرة التقنية المنجزة من طرف مختبر تتبع وتحليل الآثار التكنولوجية التابع للأمن الوطني.

وكشف المشتبه فيه بأنه سبق له أن وفر أجوبة للشخص الثاني الموقوف عند اجتيازه للاختبارات الكتابية لمباراة حراس الأمن، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني في العاشر من شهر يونيو 2016.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك للبحث معهما حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

وتجدر الإشارة فإن المديرية العامة للأمن الوطني، رصدت 138 حالة غش خلال امتحانات ولوج أسلاك الشرطة، وهي الحالات التي تم عرضها على أنظار القضاء.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي اللغة الانجليزية الباكالوريا سلط الشرطة الغش حراس الأمن الاختبارات الكتابية

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