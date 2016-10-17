صورة نادرة تجمع الملك محمد السادس بشقيقته الأميرة للا حسناء تشعل الفايسبوك

"شوف تيفي"
نشر المهدي بنكيران مدير جمعية محبي الملك محمد السادس على حسابه الخاص على الفايسبوك، صور نادرة جمعت الملك محمد السادس بالأميرة للا حسناء.
وتفاعل المغاربة بشكل كبير مع هذه الصورة، معبرين عن إعجابهم بالملك محمد السادس وبالأميرة للا حسناء، بينما أكد آخرون بأن المغاربة من طنجة إلى الكويرة يعشقون الأسرة الملكية بجنون.
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