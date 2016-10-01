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السجن لنجمة الواقع كيم كاردايشيان بعد حادث سرقتها بباريس
بتاريــخ : 17 أكتوبر 2016 / 15:45 السجن لنجمة الواقع كيم كاردايشيان بعد حادث سرقتها بباريس | دولي
السجن لنجمة الواقع كيم كاردايشيان بعد حادث سرقتها بباريس
بعد الفيديو المسرب والذي ظهرت من خلاله نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، لحظات بعد حادث سرقتها تتحدث فيه بكل أريحية عبر هاتفها النقال، اعتبرت الشرطة الفرنسية التي تتابع الحادث الذي خلق ضجة واسعة

شوف تيفي:وكالات

بعد الفيديو المسرب والذي ظهرت من خلاله نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، لحظات بعد حادث سرقتها تتحدث فيه بكل أريحية عبر هاتفها النقال، اعتبرت الشرطة الفرنسية التي تتابع الحادث الذي خلق ضجة واسعة عبر العالم،أن الفيديو أهم دليل في القضية.

و قالت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن الشرطة أن الفيديو يعتبر انتهاكاً لقوانين الخصوصية تبعاً للقانون الفرنسي، متسائلة:" كيم ظهرت كيم وكأنها لا تعلم أن هناك شخص ما في شقتها ويصورها فيديو"

و أضافت ذات المصادر، أن الشرطة الفرنسية تشك أن كيم هي التي صورت نفسها أو استخدمت أحدهم، وهذا الأمر إن كان صحيحاً سيعرضها للسجن لمدة عام وغرامة تعادل 50 ألف دولار.

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