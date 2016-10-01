بنكيران يجيب على ''ابتزاز'' الحركة والتجمع بعد لقاء بن عبد الله

قال عبد الإله بنكيران المكلف حاليا بالبحث عن تحالف منسجم لتشكيل حكومته ، ''إنه منفتح على جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة''”.

شوف تيفي

قال عبد الإله بنكيران المكلف حاليا بالبحث عن تحالف منسجم لتشكيل حكومته ، "إنه منفتح على جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة"”.

وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، في تصريح لشوف تيفي على هامش استقباله لنبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، صباح اليوم الاثنين : "جميع الأحزاب المعقولة مرحب بها، لكن لن نخضع للابتزاز"، في إشارة منه إلى ما فعله حزب التجمع الوطني للأحرارأو حزب الحركة الشعبية صباح هذا اليوم حين اعتذر واعتبر لقاءه ببنكيران مجرد مشاورات أولية وأجل النظر في الأمر إلى ما بعد 29 اكتوبر 2016 ، أي موعد انعقاد المجلس الوطني ما بعد 29 أكتوبر، في ربط "غير مباشر" لموقفه بموقف التجمعيين الذي من المنتظر أن يحدد بنفس التاريخ قيادة جديدة بعد انسحاب مزوار .

وأضاف بنكيران :"كاين توجه أن الحكومة خاصها تأسس في إطار احترام الإرادة الشعبي"”.

يذكرأن إبن كيران، إلتقى صباح اليوم الإثنين 17 أكتوبر بالأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وكذلك الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية في إطار المشاورات الحكومية.