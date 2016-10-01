بالفيديو.. امحند العنصرلشوف تيفي : المجلس الوطني هو الذي سيقرر دخولنا إلى الحكومة ولكن بشروط

صرح امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أنه أخبر عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة بأن الأجهزة التقريرية لحزب السنبلة هي التي ستقرر عما قريب المشاركة في الحكومة سواء بالأغلبية السابقة أو

شوف تيفي



صرح امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أنه أخبر عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة بأن الأجهزة التقريرية لحزب السنبلة هي التي ستقرر عما قريب المشاركة في الحكومة سواء بالأغلبية السابقة أو مع أغلبية من أحزاب أخرى.

وتابع العنصر في تصريح "لشوف تيفي" مباشرة بعد نهاية إجتماعه بمقر حزب العدالة والتنمية مع عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني، أن الجانبان ناقشا نتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة، مهنئا حزب البيجدي على تصدره للإنتخابات الأخيرة.

وعبر العنصر عن إرتياح حزبه للمنجزات المحققة في الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الإله بن كيران، مصرحا أن المجلس الوطني الذي سيعقد قريبا هو الذي سيحدد الموقف الرسمي للحزب بالمشاركة في الحكومة سواء مع الأغلبية الحالية أو أغلبية أخرى، موضحا أن حزبه متفائل جدا بالعودة للحكومة.