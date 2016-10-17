خطير وبالصور.. ثلاثة شبان هاجموا رجال الأمن بغاز مسيل للدموع في مراكش

"شوف تيفي"
قام ثلاثة شبان ظهر اليوم الاثنين، بمهاجمة عناصر دورية للأمن بواسطة غاز "الكريموجين" المسيل للدموع على مستوى حي المسيرة الثانية بمراكش.
وحسب مصادر محلية فإن رجال الأمن، كانوا يقومون بجولتهم بأحياء المسيرة، وقاموا بتوقيف سيارة خفيفة من نوع هونداي، كانت تقف بطريقة مشبوهة أمام مدرسة خصوصية وعلى متنها ثلاثة شبان.
وأضافت المصادر ذاتها بأن الشبان الثلاثة وخلال تأكد الأمن من هوياتهم، هاجموا رجال الشرطة بغاز الكريموجين، وفروا إلى وجهة غير معلومة، قبل أن يتمكن مواطنون كانوا بعين المكان من اعتقال أحدهم.
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