عاجل : الكاتب الوطني للشبيبة الإتحادية يقدم إستقالته ويكشف السبب

في خطوة مفاجئة، قدم الكاتب العام للشبيبة الاتحادية عبد الله الصيباري اليوم الاثنين استقالته من الكتابة الوطنية للحزب.

شوف تيفي

في خطوة مفاجئة، قدم الكاتب العام للشبيبة الاتحادية عبد الله الصيباري اليوم الاثنين استقالته من الكتابة الوطنية للحزب.

وحسب ما أورده الكاتب الوطني في رسالته التي نشرها على حائطه بالفايسبوك، و الموجهة لإدريس لشكر والمكتب الوطني للشبيبة الإتحادية، فالسبب وراء تقديم الإستقالة راجع "لظروف موضوعية".

من جهة ثانية، نفى مصدر من داخل المكتب السياسي للحزب، أنهم لم يتوصلوا لحد الساعة بأي إستقالة للكاتب الوطني للشبيبة "عبد الله الصيباري".

وفي ذات السياق كشف مصدر من داخل الكتابة الوطنية للشبيبة الإتحادية، أن إستقالة الكاتب الوطني كانت منتظرة منذ إعلان اللائحة الوطنية للشباب والنساء، مصرحا أن نزيف الإستقالات سيستمر ولن يتوقف.

وربطت "شوف تيفي" إتصالا هاتفيا بالكاتب الوطني المستقيل، لكنه إعتذر عن تقديم أي تصريح في الوقت الراهن.