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عاجل وبالصور.. نايضة في حي مولاي رشيد بعد العثور على جثة شرطي متعفنة.. وهذه هي التفاصيل
بتاريــخ : 17 أكتوبر 2016 / 14:00 عاجل وبالصور.. نايضة في حي مولاي رشيد بعد العثور على جثة شرطي متعفنة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. نايضة في حي مولاي رشيد بعد العثور على جثة شرطي متعفنة.. وهذه هي التفاصيل
تعرف المجموعة 4 بحي مولاي رشيد في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، بعد العثور على جثة شرطي متعفنة داخل غرفة بأحد المنازل.

"شوف تيفي"

تعرف المجموعة 4 بحي مولاي رشيد في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، بعد العثور على جثة شرطي متعفنة داخل غرفة بأحد المنازل.

وحسب موفد "شوف تيفي" من عين المكان فإن الأمر يتعلق بجثة شرطي مرور، يكتري الغرفة التي عثر على جثته فيها ، موضحا بأن رائحة تعفن جثته، دفعت الجيران إلى إبلاغ المصالح الأمنية، حيث حلت الشرطة العلمية والشرطة القضائية التابعتين للمنطقة الأمنية مولاي رشيد لجمع الأدلة التي قد تقودهم للكشف عن ظروف وملابسات هذه الوفاة.

وأضاف الموفد بأن جيران الشرطي، أكدوا له بأن هذا الأخير كان يعيش قيد حياته وحيدا بعد طلاقه قبل مدة من زوجته.

جثة شرطي متعفنة

جثة شرطي متعفنة

جثة شرطي متعفنة

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي استنفار أمني شرطي مرور ملابسات الوفاة

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