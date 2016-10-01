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وأخيرا.. الأساتذة المتدربون يتسلمون منحهم ويعلقون إضرابهم
بتاريــخ : 17 أكتوبر 2016 / 13:51 وأخيرا.. الأساتذة المتدربون يتسلمون منحهم ويعلقون إضرابهم | بوليتيك
وأخيرا.. الأساتذة المتدربون يتسلمون منحهم ويعلقون إضرابهم
لم يقم الأساتذة المتدربون بمقاطعة دروسهم اليوم الاثنين، بعدما اتفقوا على ذلك منذ الأسبوع الماضي حين أقدموا على مقاطعة أقسامهم جزئيا لمدة ساعتين (يوم الخميس الماضي).

شوف تيفي

لم يقم الأساتذة المتدربون بمقاطعة دروسهم اليوم الاثنين، بعدما اتفقوا على ذلك منذ الأسبوع الماضي حين أقدموا على مقاطعة أقسامهم جزئيا لمدة ساعتين (يوم الخميس الماضي).

ويأتي هذا بعد أن استجابت وزارة التربية والتكوين المهني لمطلبهم القاضي بصرف منحهم العالقة منذ شهر شتنبر الماضي. إذ أكد عدد من الأساتذة المتدربين لـ"شوف تيفي" أنهم سحبوا منحهم لشهر شتنبر وأكتوبر (2400 درهم)، غير أنهم مازالوا ينتظرون توصلهم بأجر التعويض الجزافي المحدد في 1600 درهم، بعد أن وعدتهم الوزارة بصرفه في الأسبوع الجاري، مؤكدين أنه في حال لم يتوصلوا به فإنهم سيقررون مقاطعة الدروس من جديد. هذا ولم يؤكد هؤلاء الأساتذة ما إذا كان صرف المنح قد شمل كل الأساتذة، مرجحين أن يكون أساتذة مركز مدينة الجديدة قد تأخروا في تسلم منحهم.

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‫شوف تيفي

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الأساتذة المتدربين شوف تيفي منح تعويض وزارة التربية والتكوين المهني

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